Gli scienziati lo vedono per la prima volta dall’altra parte di un buco nero: l’incredibile scoperta (Di venerdì 31 dicembre 2021) La scienza non si ferma e questa volta gli astronomi sono riusciti a catturare un’immagine spettacolare preveniente da un buco nero piuttosto vicino al pianeta Terra. LEGGI ANCHE:– ‘Alieni di 2 metri atterreranno sulla Terra’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata dal ‘viaggiatore del tempo’ L’immagine mostra le emissioni radio che provengono proprio dal buco nero e lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Astronomy. Gas, polvere e altri materiali vengono costantemente inglobati dal buco nero e poi espulsi attraverso getti. I colori catturati nell’immagine sono blu, arancione, rosso e viola e ovviamente non sono visibili a occhio nudo dal nostro pianeta. Una galassia più luminosa delle altre però ha permesso di scattare questa nuova ... Leggi su funweek (Di venerdì 31 dicembre 2021) La scienza non si ferma e questagli astronomi sono riusciti a catturare un’immagine spettacolare preveniente da unpiuttosto vicino al pianeta Terra. LEGGI ANCHE:– ‘Alieni di 2 metri atterreranno sulla Terra’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata dal ‘viaggiatore del tempo’ L’immagine mostra le emissioni radio che provengono proprio dale lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Astronomy. Gas, polvere e altri materiali vengono costantemente inglobati dale poi espulsi attraverso getti. I colori catturati nell’immagine sono blu, arancione, rosso e viola e ovviamente non sono visibili a occhio nudo dal nostro pianeta. Una galassia più luminosa delle altre però ha permesso di scattare questa nuova ...

LuigiColline : RT @ninostradamuss: @bildarte In effetti gli esperti in Sudafrica ne hanno parlato, ma si continua ad ignorare questa possibilità. https://… - RossEleven : RT @roberta_fasani: A tutti gli scienziati laureati su Google , Twitter e Facebook ….. Buon #2022NewYear - Melaion : Quanti calciatori sono morti di covid19 nel 2020? Come mai non è morto nessun calciatore pur avendo avuto intere s… - jachedeleo : @vediunpoettino @JDascjauan E con le vaccinazioni! bastardi! sicuramente ce un po di virus! nel vaccino, convinti c… - lucma66 : Ma non vi puzza nemmeno un pochino che i media corporativi, i politici e gli 'scienziati' soubrette, non menzionano… -