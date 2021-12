Super G bis di Bormio cancellato: troppo caldo e pioggia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Niente secondo Super - G di Bormio e quindi niente rivincita per Dominik Paris , ieri solo 24esimo : neanche la salatura del tratto finale della pista ha impedito che le alte temperature portassero ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Niente secondo- G die quindi niente rivincita per Dominik Paris , ieri solo 24esimo : neanche la salatura del tratto finale della pista ha impedito che le alte temperature portassero ...

Super G bis di Bormio cancellato: troppo caldo e pioggia Niente secondo super - G di Bormio e quindi niente rivincita per Dominik Paris , ieri solo 24esimo : neanche la ... visto che la Stelvio - bis era entrata nel programma per recuperare la tappa saltata a ...

Super G bis di Bormio cancellato: troppo caldo e pioggia Quotidiano.net Start ab Brüggli? - Wengen als Ersatz-Option für gestrichenen Super-G Der FIS-Renndirektor will mit den Veranstaltern und Swiss-Ski prüfen, ob in Wengen ein Super-G ausgetragen werden kann.

Super G bis di Bormio cancellato: troppo caldo e pioggia Bormio, 30 dicembre 2021 - Niente secondo super-G di Bormio e quindi niente rivincita per Dominik Paris, ieri solo 24esimo: neanche la salatura del tratto finale della pista ha impedito che le alte te ...

