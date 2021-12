Serie A, Costa: “Gli atleti no-vax non possono più giocare” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato della situazione relativa al coronavirus in Serie A Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 dicembre 2021) Andrea, sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato della situazione relativa al coronavirus in

Advertising

yassine01937035 : RT @PianetaMilan: .@SerieA, #Costa: 'Gli atleti #novax non possono più giocare' #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@SerieA, #Costa: 'Gli atleti #novax non possono più giocare' #ACMilan #Milan #SempreMilan - gianluca_biondo : @loryleo02 @LAROMA24 Un giocatore così in Inghilterra costa almeno 60 mil di euro. È sempre la stessa storia, la se… - WLKFabio : RT @KersevanRoberto: Della serie 'ma no al nucleare, perché costa troppo !' Block Island, eolico offshore : 5 turbine costate 350 M$, una s… - CentotrentunoC : #SerieD ? La Lega Nazionale Dilettanti annuncia due nuovi rinvii per Carbonia calcio 1939 e Torres Sassari: a ini… -