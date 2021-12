Non c’è più democrazia a Hong Kong (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nell'ultimo anno e mezzo l'applicazione della controversa legge cinese sulla sicurezza nazionale ha eroso libertà e diritti politici della popolazione locale, cambiando tutto Leggi su ilpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nell'ultimo anno e mezzo l'applicazione della controversa legge cinese sulla sicurezza nazionale ha eroso libertà e diritti politici della popolazione locale, cambiando tutto

Advertising

borghi_claudio : Ve la ricordate quando i buffoni dicevano che in est europa c'erano più contagi perchè non erano vaccinati mentre d… - RobertoBurioni : Novax, non parliamo della polio che non c’è più dal 1982. Parliamo di un virus contagiosissimo che vi spedisce al c… - borghi_claudio : @sbonaccini Quando arriverà a capire che il green pass non c'entra NULLA con chi va in terapia intensiva e chi no p… - Teopuccio66 : RT @Liberop79653844: Le notizie da passare non sono quelle dei #giornalai da strapazzo o delle #TV di #regime, ma sono quelle della #realtà… - pollisupremancy : @Ariannnna99 @bimbaditheo @turbozenzole @laura290803 @duhbxbyg ah okay quindi non c’è bisogno di verificare, dici che è già certificato… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Il pregiudicato, il poliziotto e l'infermiera in fila per un finto vaccino: "L'ha buttato nella bambagia" PalermoToday