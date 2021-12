Napoli, proposto un difensore giallorosso: i dettagli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il club partenopeo continua a cercare un difensore per sostituire Kostas Manolas, da gennaio nuovo giocatore dell’Olympiakos. Dopo il ritorno in patria del greco, il Napoli sta valutando diversi profili per puntellare la difesa e in cima alla lista ci sarebbe sempre Axel Tuanzebe. Manolas Napoli Olympiacos Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i vari profili valutati agli azzurri è stata avanzata anche una proposta che riguarderebbe Federico Fazio della Roma. Il difensore classe ’87 è finito ai margini della società, a cui tra l’altro sembra aver fatto causa. L’offerta però non è allettante per il Napoli che non l’ha presa in considerazione. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il club partenopeo continua a cercare unper sostituire Kostas Manolas, da gennaio nuovo giocatore dell’Olympiakos. Dopo il ritorno in patria del greco, ilsta valutando diversi profili per puntellare la difesa e in cima alla lista ci sarebbe sempre Axel Tuanzebe. ManolasOlympiacos Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i vari profili valutati agli azzurri è stata avanzata anche una proposta che riguarderebbe Federico Fazio della Roma. Ilclasse ’87 è finito ai margini della società, a cui tra l’altro sembra aver fatto causa. L’offerta però non è allettante per ilche non l’ha presa in considerazione. Ilaria Pacilio

