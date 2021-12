Lega | Ciacciarelli | D’Amato non esalta più il sistema sanitario

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – “L’assessore regionale alla Sanità, Alessio, nonpiù il, programmato per il Covid? Unche torna a scricchiolare a discapito della sanità territoriale, infatti ho più volte sollecitato la riconversione delle strutture dismesse sul territorio regionale.” “C’è l’esigenza anche dell’attivazione delle Usca ogni 50mila abitanti per i pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero e previste dal decreto legge 14 del 2020”. Lo dichiara, in una nota, Pasquale, presidente della Commissione Vigilanza sul pluralismo dell’informazione e consigliere dellain Consiglio regionale del Lazio. (Agenzia Dire)

... come a dire " eccoli, gli amministratori della: con me ci sono mentre due anni fa non fu ... Dove è evidente il ruolo di co - protagonista sostenuto da Pasquale. Anche lui ha mandato ...Nelle file della minoranza, Luca Zaccari è passato da Fi allaaggiungendosi nel partito di ... Uno è il leghista Luca Zaccari , sul quale si è contato Pasqualefacendolo risultare il ...“È stato approvato un mio emendamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 circa le politiche di coesione della Strategia Europea 2020 e le indicazioni programmatiche per il ciclo 2021-20 ...Roma - I social sono "un mezzo straordinario, che ci ha dato la possibilità diaccorciare le distanze e di comunicare con migliaia di persone. Questo mezzo ...