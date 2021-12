Katia sparla Lulù con Giucas: “Sta intossicando Manuel non è neanche bella” – VIDEO (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo avere chiamato Lulù “carogna” al termine della diretta del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli continua a sparare a zero contro la secondogenita delle Selassiè, trovando in Giucas Casella un ottimo alleato. Katia sparla Lulù con Giucas: “Sta intossicando Manuel non è nemmeno bella” “Pure Manuel stanno intossicando”, afferma Katia parlando del rapporto che Bortuzzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo avere chiamato“carogna” al termine della diretta del Grande Fratello Vip,Ricciarelli continua a sparare a zero contro la secondogenita delle Selassiè, trovando inCasella un ottimo alleato.con: “Stanon è nemmeno” “Purestanno”, affermaparlando del rapporto che Bortuzzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Katia sparla Lulù con Giucas: “Sta intossicando Manuel non è neanche bella” – VIDEO - Didi06417800 : RT @Martipoliedrica: @GrandeFratello È inutile che parla di Katia per prendere conzenzi potrà anche vincere ma tanto sarà sempre la raccoma… - domenicamaccar2 : RT @Martipoliedrica: @GrandeFratello È inutile che parla di Katia per prendere conzenzi potrà anche vincere ma tanto sarà sempre la raccoma… - annangela_a : RT @Martipoliedrica: @GrandeFratello È inutile che parla di Katia per prendere conzenzi potrà anche vincere ma tanto sarà sempre la raccoma… - Martipoliedrica : @GrandeFratello È inutile che parla di Katia per prendere conzenzi potrà anche vincere ma tanto sarà sempre la racc… -