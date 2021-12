Impennata di casi per Natale, 80% di casi in più in soli 7 giorni (Di giovedì 30 dicembre 2021) La settimana di Natale ha portato ad un’Impennata di casi Covid che vanno oltre l’80% in soli 7 giorni, facendo crescere sempre di più una pandemia che va avanti ormai da quasi 2 anni. Natale: Impennata di casi con l’80% di positivi in più Questo Natale ha portato una vera e propria Impennata di casi che va oltre l’80%. La crescita dei casi ha portato il 20,4% di ricoverati con sintomi e del 13% di persone in terapia intensiva. Questi sono i dati della Fondazione Gambe: sono aumentati inoltre anche i decessi: dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024, con una media di 146 al giorno rispetto ai 126 dei 7 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) La settimana diha portato ad un’diCovid che vanno oltre l’80% in, facendo crescere sempre di più una pandemia che va avanti ormai da quasi 2 anni.dicon l’80% di positivi in più Questoha portato una vera e propriadiche va oltre l’80%. La crescita deiha portato il 20,4% di ricoverati con sintomi e del 13% di persone in terapia intensiva. Questi sono i dati della Fondazione Gambe: sono aumentati inoltre anche i decessi: dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024, con una media di 146 al giorno rispetto ai 126 dei 7 ...

