GF Vip 2021, i dubbi di Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: "Bisogna capire bene e valutare" (video) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle scorse ore, Alessandro Basciano del 'Grande Fratello Vip 2021' ha messo in discussione il nascente rapporto con Sophie Codegoni. Dopo i baci in magazzino, le chiacchiere notturne, gli sguardi complici, tra i due concorrenti del reality di Canale 5 non sembra essere scoccata la scintilla di un vero e proprio amore destinato a durare anche fuori dalla casa di Cinecittà. Grande Fratello Vip 2021: la sorella di Alessandro Basciano contro Jessica e Clarissa Selassiè L'ex tentatore di 'Temptation Island', durante una conversazione con Manila Nazzaro, ha iniziato a nutrire i dubbi su una possibile frequentazione con l'ex tronista al di fuori delle telecamere (Qui, il video): Lei mi piace molto, però voglio ...

