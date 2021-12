Facciamo i conti in tasca a Fedez

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Doom, un vero affare perItaliaOggi, pagina 32, di Claudio Plazzotta. Guardando i Ferragnez su Prime Video mi sono imbattuto in un passaggio in cuisottolineava come avesse risolto i suoi problemi col vecchio socio (J-Ax) riacquistando la sua quota del 50% in Newtopia, per poi rivenderla con margini enormi a un nuovo socio, quotandosi in borsa. Poiché non mi risultava chesi fosse quotato in borsa, ho voluto controllare. Nel giugno del 2018, in effetti, J-Ax è uscito da Newtopia, cedendo ail suo 50% per 100 mila euro. La società è stata poi conferita in Zdf srl (società al 100% die famiglia). Il 17 aprile 2020, infine, la Zdf ha trasferito buona parte delle sue attività di comunicazione digital e social alla neonata Doom Entertainment (Dream of ordinary madness ...