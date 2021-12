D19 diramazione Roma Sud | chiusure notturne immissione Raccordo

(Di giovedì 30 dicembre 2021)– Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 3 e martedì 4 gennaio, con orario 23.00-5.00, sarà chiusa la rampa di svincolo che dallasud e dalla viabilità ordinaria immette sulla carreggiata interna del G.R.A. (GrandeAnulare di), verso Tuscolana / Appia. (Agenzia Dire)

