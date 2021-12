Costa: «Gli atleti no-vax non possono più giocare. Ci sono le condizioni per rivedere il protocollo del calcio» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. «Il momento è delicato ma grazie alla responsabilità degli italiani ne usciremo. Indubbiamente la variante Omicron è molto più contagiosa, le prime evidenze scientifiche dimostrano che è contagiosa ma meno potente rispetto a quelle precedenti. I numeri sono grandi ma dobbiamo proseguire nel rispetto delle regole e della campagna vaccinale. C’è un buon ritorno anche di prime dosi e confidiamo che quei 5 milioni di italiani non vaccinati comprendano quanto sia importante tutelarsi per un ritorno ad una graduale normalità. Ci auguriamo che anche negli stadi ci sia un’assunzione di responsabilità. Si vedevano troppi tifosi senza mascherina. Stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio a tutti. Altri Paesi europei hanno preso provvedimenti più severi ma noi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il sottosegretario alla Salute Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. «Il momento è delicato ma grazie alla responsabilità degli italiani ne usciremo. Indubbiamente la variante Omicron è molto più contagiosa, le prime evidenze scientifiche dimostrano che è contagiosa ma meno potente rispetto a quelle precedenti. I numerigrandi ma dobbiamo proseguire nel rispetto delle regole e della campagna vaccinale. C’è un buon ritorno anche di prime dosi e confidiamo che quei 5 milioni di italiani non vaccinati comprendano quanto sia importante tutelarsi per un ritorno ad una graduale normalità. Ci auguriamo che anche negli stadi ci sia un’assunzione di responsabilità. Si vedevano troppi tifosi senza mascherina. Stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio a tutti. Altri Paesi europei hanno preso provvedimenti più severi ma noi ...

