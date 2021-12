Chiara Ferragni lancia il must have di stagione, Il Maglione per l’inverno deve essere così. E’ corsa agli acquisti in super saldo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Di Chiara Ferragni si può dire di tutto e di più ma una cosa è certa: tutto quello che indossa fa tendenza. Oggi a far impazzire le sue follower è un maglioncino con una stampa di gatto sopra pensato appositamente per la feste. E’ raro vedere l’imprenditrice digitale indossare capi accessibili a tutte noi. Solitamente i suoi outfit sono sempre super costosi. Una scelta completamente diversa da quella dell’altra icona di stile, Kate Middleton. La futura regina d’Inghilterra cerca di sensibilizzare sul tema del consumismo, riciclando spesso i suoi vestiti e sfoggiando molti abiti low cost. La regina delle influencer, al contrario, sembra non conoscere la parola riciclo. Il suo armadio è strapieno di abiti e accessori di tutti i tipi, il suo collo e le sue orecchie sembrano una gioielleria portatile. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Disi può dire di tutto e di più ma una cosa è certa: tutto quello che indossa fa tendenza. Oggi a far impazzire le sue follower è un moncino con una stampa di gatto sopra pensato appositamente per la feste. E’ raro vedere l’imprenditrice digitale indossare capi accessibili a tutte noi. Solitamente i suoi outfit sono semprecostosi. Una scelta completamente diversa da quella dell’altra icona di stile, Kate Middleton. La futura regina d’Inghilterra cerca di sensibilizzare sul tema del consumismo, riciclando spesso i suoi vestiti e sfoggiando molti abiti low cost. La regina delle influencer, al contrario, sembra non conoscere la parola riciclo. Il suo armadio è strapieno di abiti e accessori di tutti i tipi, il suo collo e le sue orecchie sembrano una gioielleria portatile. ...

