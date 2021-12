Calcio | Bologna Molla | Viola e Dominguez positivi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Avvertite le autorità sanitarie, giocatori in isolamento domiciliare- Ilha reso noto che in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al Covid - 19 dei calciatori ...

Avvertite le autorità sanitarie, giocatori in isolamento domiciliare- Ilha reso noto che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid - 19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state ...Si tratta di Atalanta,, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Roma. La nuova restrizione costringerà molti club a rimborsare una parte dei biglietti venduti. L'Atalanta ha fermato la vendita dei ...Bologna, 30 dicembre 2021- Il Bologna giocherà contro l’Inter in grande emergenza a centrocampo. Il rischio di alcuni casi positivi nel gruppo rossoblù ha trovato conferme con l’esito dei tamponi arri ...Nuovi calciatori positivi al Covid-19 in Serie A: stavolta è il Bologna a comunicare la positività di tre suoi giocatori ...