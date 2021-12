“Ballando” | Vito Coppola è un fuoco che brucia | “Quando ho baciato Arisa…” Confessione esclusiva

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il maestro di ballo di Arisa dopo la fine del programma dove hanno trionfato per la loro bravura, parla finalmente del rapporto che c’è tra di loro. Il 18 dicembre hanno sollevato la coppa della vittoria che la stessa Milly Carlucci ha dato loro in segno di stima per il successo ottenuto in questa ultima L'articolo proviene da YesLife.it.

Arisa eCoppola, è stata la coppia nata durante il programma di Milly Carlucci,con le Stelle, i due sono stati visti insieme da Rossella Erra, la quale ha svelato di averli beccati subito dopo ...Ho imparato ad amarmi per come sono ." Questo quanto dichiarato ancora da Arisa dopo la vittoria acon le stelle insieme aCoppola." Fosse per me girerei nuda. Mi piace fare foto nuda, ...La coppia ha voluto infatti proseguire la propria conoscenza anche lontano dalle telecamere, trascorrendo alcuni momenti insieme dopo le fatiche della danza Gossip. Arisa e Vito Coppola hanno trascors ...I due vincitori di “Ballando con le Stelle”, però, non si sono mai sbilanciati sul loro rapporto. infatti, che tra i due vincitori ci sia una certa intesa. Vito Coppola e Arisa continuano a frequentar ...