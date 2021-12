Arrestati dalla Polizia di Stato una 32enne e un 47enne trovati in possesso di sostanza stupefacente (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli uomini del XII Distretto Monteverde, hanno arreStato una 32enne romana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna fermata per un controllo mentre viaggiava a bordo di un motociclo, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 99 grammi di cocaina mentre il motociclo sprovvisto di assicurazione è Stato posto sotto sequestro penale perché utilizzato dalla donna per trasportare la sostanza stupefacente, nonché amministrativo in quanto sprovvista della copertura assicurativa. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento. Per la 32enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Gli uomini del commissariato Tuscolano, ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli uomini del XII Distretto Monteverde, hanno arreunaromana per detenzione ai fini di spaccio di. La donna fermata per un controllo mentre viaggiava a bordo di un motociclo, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 99 grammi di cocaina mentre il motociclo sprovvisto di assicurazione èposto sotto sequestro penale perché utilizzatodonna per trasportare la, nonché amministrativo in quanto sprovvista della copertura assicurativa. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento. Per laè stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Gli uomini del commissariato Tuscolano, ...

