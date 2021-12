Alex Sandro sul mercato | la Juventus non lo vuole più

(Di giovedì 30 dicembre 2021) A riportarlo è calcio.com, secondo cuipotrebbe muoversi già da Gennaio in uscita dai bianconeri Arrivato per 26 milioni di euro, era un giocatore che prometteva faville. Infatti nel 2015, da appena arrivato dal Porto, non fece tanto male. Anzi, si ergeva ad uno degli ennesimi colpacci in casa bianconera. Di quell’L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Alex Sandro

TORINO - Tempo di primarie per la sinistra. Unico avente diritto al voto, però, è Massimiliano Allegri , chiamato a soppesare le candidature die di Luca Pellegrini sulla corsia mancina. Senza scordare l'opzione Mattia De Sciglio , naturalmente, nelle prossime settimane però utile soprattutto a tamponare l'assenza di Danilo sulla ...verso l'addio alla Juventus. Il club bianconero non ha offerto proposte di rinnovo per il terzino brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2023 e verosimilmente dirà addio ai ...A riportarlo è calciomercato.com, secondo cui Alex Sandro potrebbe muoversi già da Gennaio in uscita dai bianconeri ...L'esperienza alla Juventus di Alex Sandro sarebbe vicina alla conclusione dopo ben 7 stagioni: stando a quanto riportato da "Calciomercato.com", al giocatore, in netto calo dal punto ...