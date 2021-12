MASSIMILIANO OSSINI: LA NOVITÀ KALIPÈ, GLI INIZI CON LA DISNEY E I SUCCESSI TRA RAI1 E RAI2 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ESCLUSIVA – MASSIMILIANO OSSINI presenta a BubinoBlog la sua nuova nuova sfida professionale, KALIPÈ – A Passo d’Uomo, al via questa sera alle 21.20 su RAI2, il programma che nasce dall’omonimo e fortunato libro del popolare volto della tv pubblica. Grandi ospiti come Nek e Sting. Nell’occasione OSSINI ripercorre con noi la carriera, dagli INIZI in DISNEY fino ai SUCCESSI in Rai, oltre al rammarico per la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia.Ciao MASSIMILIANO, benvenuto su BubinoBlog! Cosa vedremo in queste 5 puntate di KALIPÈ?“Gireremo l’Italia, alcuni paesi dell’Europa e del Mondo. Racconteremo lo stato attuale del Mondo, da est a ovest, per capire che cosa sta accadendo alla Terra. Ci faremo aiutare dai ricercatori ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ESCLUSIVA –presenta a BubinoBlog la sua nuova nuova sfida professionale,– A Passo d’Uomo, al via questa sera alle 21.20 su, il programma che nasce dall’omonimo e fortunato libro del popolare volto della tv pubblica. Grandi ospiti come Nek e Sting. Nell’occasioneripercorre con noi la carriera, dagliinfino aiin Rai, oltre al rammarico per la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia.Ciao, benvenuto su BubinoBlog! Cosa vedremo in queste 5 puntate di?“Gireremo l’Italia, alcuni paesi dell’Europa e del Mondo. Racconteremo lo stato attuale del Mondo, da est a ovest, per capire che cosa sta accadendo alla Terra. Ci faremo aiutare dai ricercatori ...

