I calciatori che conviene comprare adesso (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Inizia il nuovo anno, ricomincia il calciomercato. Tutti pronti a fare l'affare, con un dettaglio in più: occhio ai calciatori a parametro zero, categoria molto speciale che attira l'attenzione di tutti. Per prima cosa: chi sono i parametri zero? Sono i giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, e che di conseguenza a fine campionato potranno cambiare maglia senza che la nuova squadra debba pagare il costo del cartellino. Da regolamento, un giocatore prossimo allo svincolo già nei sei mesi precedenti la scadenza può firmare il nuovo accordo, terminando però la stagione nella squadra attuale. Gennaio, però, può essere conveniente anche per chi quel giocatore lo ha in rosa e ha messo in conto che non voglia rinnovare. Piuttosto che perderlo a zero a giugno, qualcuno potrebbe decidere di guadagnare qualcosa adesso, se pur cifre ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Inizia il nuovo anno, ricomincia il calciomercato. Tutti pronti a fare l'affare, con un dettaglio in più: occhio aia parametro zero, categoria molto speciale che attira l'attenzione di tutti. Per prima cosa: chi sono i parametri zero? Sono i giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, e che di conseguenza a fine campionato potranno cambiare maglia senza che la nuova squadra debba pagare il costo del cartellino. Da regolamento, un giocatore prossimo allo svincolo già nei sei mesi precedenti la scadenza può firmare il nuovo accordo, terminando però la stagione nella squadra attuale. Gennaio, però, può essere conveniente anche per chi quel giocatore lo ha in rosa e ha messo in conto che non voglia rinnovare. Piuttosto che perderlo a zero a giugno, qualcuno potrebbe decidere di guadagnare qualcosa, se pur cifre ...

Advertising

cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - capuanogio : #Guardiola vuole che i calciatori scioperino contro i calendari intasati delle stagioni. Potrebbe anche essere una… - andreascan76 : Volevo dire che mentre voi fate le code in farmacia i calciatori sono tutti in vacanza ai Caraibi Maldive e Seychelles....... ????? - pollak_hans : RT @DiMarzio: #MLS | Alcuni italiani che hanno scelto l'esperienza in #Usa - TotoAzzurro : @Francesclol Giocatore a fine contratto. La società ha fatto la sua offerta. Il procuratore ne ha portate altre, ma… -