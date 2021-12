Gambling | si torna a parlare dell’introduzione delle web cam

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra tecnologie all’avanguardia e ultimi sviluppi del settore, nel mondo delsidi un’innovazione tanto semplice quanto innovativa: l’utilizzo della web cam nei tavoli online. Una piccola aggiunta che viene auspicata da tempo soprattutto dagli esperti di poker, i quali affermano che la sua introduzione andrebbe a migliorare incredibilmente l’esperienza di gioco degli utenti ma non solo: grazie ad essa infatti si lavorerebbe anche in ottica di sicurezza. Grazie alle web cam infatti si potrebbero evitare abusi come il multi accounting, ovvero l’utilizzo dello stesso account da persone diverse, che pagano però una sola quota di iscrizione, oppure l’utilizzo di bot. Un dibattito che ora si arricchisce di una nuova voce: quella di una piattaforma leader del settore come Pokerstars Casinò, che da anni detiene il ...