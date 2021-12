Banco Bpm | aderisce a due iniziative in tema di sviluppo sostenibile

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Il gruppoBpm, in linea con i target Esg fissati nel recente Piano strategico 2021-2024 presentato al mercato, ha aderito a due importantiinternazionali: il Global compact delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact o Ungc) e la Task force on Climate-related financial disclosures (Tcfd). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ribassi frazionali si registrano tra gli altri player del settore: Intesa Sanpaolo cede lo 0,31%,arretra dello 0,30% ed Unicredit scivola dello 0,25%.PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:00 La Borsa italiana cede lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rialzo A2A (+0,3%), Azimut (+0,1%),(+0,1%), Bper (+1,3%), Buzzi (+0,3%), Campari (+0,3%), Diasorin (+0,2%), Eni (+0,1%), Ferrari (+0,1%), Interpump (+0,1%), Intesa Sanpaolo (+0,1%), Italgas (+0,1%), Leonardo (+0,2%), ...Milano, 29 dic. Il gruppo Banco Bpm, in linea con i target Esg fissati nel recente Piano strategico 2021-2024 presentato al mercato, ha aderito a due importanti ...(Teleborsa) - I titoli bancari di Piazza Affari si muovono in ordine sparso nel giorno in cui l'assemblea dei soci della Popolare di Sondrio è chiamata a dare il via libera alla SpA e la conseguente a ...