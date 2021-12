Se siete oltre gli "anta" non pensate che sia impossibile imparare il linguaggio tech. L'offerta di corsi è enorme, adatta a tutte (Di martedì 28 dicembre 2021) Si arrendano quante ancora resistono alla rivoluzione digitale che oramai smantella a ritmi dirompenti il tradizionale modo di lavorare e rende superate le professioni di una vita, oppure le ibrida, le innesta di varianti tecnologiche, le rilancia tutte nuove. Si arrendano perché la crescita economica post pandemia sta mettendo il turbo alla rivoluzione digitale e lancia l’ultima chiamata per allinearsi con il lavoro nuovo che avanza, sì, anche se si sono passati i 45, 50 anni: tecnologia e digitale chiamano al cambiamento chiunque e ovunque. Del resto, il digital mismatch, ovvero il divario tra le competenze possedute dai lavoratori e quelle ricercate dalle aziende, è ormai una voragine e occorrerà darsi da fare per recuperare terreno: secondo l’ultimo indice europeo DESI (Digital Economy and Society Index), solo il 42 per cento degli italiani tra i 14 e i 74 anni ha ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Si arrendano quante ancora resistono alla rivoluzione digitale che oramai smantella a ritmi dirompenti il tradizionale modo di lavorare e rende superate le professioni di una vita, oppure le ibrida, le innesta di varianti tecnologiche, le rilancianuove. Si arrendano perché la crescita economica post pandemia sta mettendo il turbo alla rivoluzione digitale e lancia l’ultima chiamata per allinearsi con il lavoro nuovo che avanza, sì, anche se si sono passati i 45, 50 anni: tecnologia e digitale chiamano al cambiamento chiunque e ovunque. Del resto, il digital mismatch, ovvero il divario tra le competenze possedute dai lavoratori e quelle ricercate dalle aziende, è ormai una voragine e occorrerà darsi da fare per recuperare terreno: secondo l’ultimo indice europeo DESI (Digital Economy and Society Index), solo il 42 per cento degli italiani tra i 14 e i 74 anni ha ...

