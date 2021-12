**Quirinale: Borghi (Pd), 'finchè Berlusconi in campo discussione congelata'** (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "finchè è in campo questa cosa di Berlusconi, la discussione è congelata e restando congelata è come il calcio ad agosto: chiacchiere e fantacalcio...". Enrico Borghi, deputato Pd e membro della segreteria Letta, riassume così all'Adnkronos lo stato dell'arte sul dossier Quirinale. Il 'fantacalcio' a cui allude il parlamentare dem si riferisce a ipotesi, uscite di questi giorni ed anche alle ricostruzioni sulle componenti Pd in subbuglio sull'ipotesi di Mario Draghi al Colle. "Io non ho percepito queste descrizioni... Mi sembra un modo un po' macchiettistico di raccontare la discussione interna. Non ho avvertito questo clima e men che meno un clima di tensione tra i gruppi e la segreteria, tanto che la convocazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "è inquesta cosa di, lae restandoè come il calcio ad agosto: chiacchiere e fantacalcio...". Enrico, deputato Pd e membro della segreteria Letta, riassume così all'Adnkronos lo stato dell'arte sul dossier Quirinale. Il 'fantacalcio' a cui allude il parlamentare dem si riferisce a ipotesi, uscite di questi giorni ed anche alle ricostruzioni sulle componenti Pd in subbuglio sull'ipotesi di Mario Draghi al Colle. "Io non ho percepito queste descrizioni... Mi sembra un modo un po' macchiettistico di raccontare lainterna. Non ho avvertito questo clima e men che meno un clima di tensione tra i gruppi e la segreteria, tanto che la convocazione ...

Advertising

borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - TV7Benevento : **Quirinale: Borghi (Pd), 'finchè Berlusconi in campo discussione congelata'** (2)... - TV7Benevento : **Quirinale: Borghi (Pd), 'finchè Berlusconi in campo discussione congelata'**... - domenicoraneri1 : @borghi_claudio draghi al quirinale.tanto molti partiti saranno spariti. - franchelaz : @borghi_claudio Draghi al Quirinale è come pestare la ?? di ?? e portarla a casa… complimenti sempre peggio. -