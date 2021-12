Don’t look up, la giacca marròn di Occhetto e i noiosi film intersezionali (Di martedì 28 dicembre 2021) Se aprite una qualunque piattaforma di streaming in questi giorni non ci crederete, ma vi giuro che fino a poco tempo fa i commentatori culturali volevano tutti fare gli sceneggiatori. Per una ragione banale: si guadagna meglio. Qualcuno ci è persino riuscito, e non è mai tornato indietro (sempre per quella ragione dei bonifici). Altri no, perché fare lo sceneggiatore era un lavoro l’accesso al quale richiedeva che tu sapessi costruire una storia. Poi non so cosa sia successo, ma è arrivata la fine del 2021, quella in cui i migliori raccontatori di storie hanno evidentemente deciso che sì, va bene, mettiamoci la trama, i personaggi, tutto quel che vi pare; ma, innanzitutto, nel mio film o nella mia serie dev’esserci la morale allo spirito del tempo, il commento culturale a ciò che siamo e ciò che vogliamo, la poderosa metafora dei nostri limiti come società. Su Sky e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 dicembre 2021) Se aprite una qualunque piattaforma di streaming in questi giorni non ci crederete, ma vi giuro che fino a poco tempo fa i commentatori culturali volevano tutti fare gli sceneggiatori. Per una ragione banale: si guadagna meglio. Qualcuno ci è persino riuscito, e non è mai tornato indietro (sempre per quella ragione dei bonifici). Altri no, perché fare lo sceneggiatore era un lavoro l’accesso al quale richiedeva che tu sapessi costruire una storia. Poi non so cosa sia successo, ma è arrivata la fine del 2021, quella in cui i migliori raccontatori di storie hanno evidentemente deciso che sì, va bene, mettiamoci la trama, i personaggi, tutto quel che vi pare; ma, innanzitutto, nel mioo nella mia serie dev’esserci la morale allo spirito del tempo, il commento culturale a ciò che siamo e ciò che vogliamo, la poderosa metafora dei nostri limiti come società. Su Sky e ...

disinformatico : 'Don't Look Up' è 'Idiocracy' per gli anni 2020. - sole24ore : #Dontlookup, 5 motivi per cui è il miglior film dell’anno (e della pandemia) - VMshd : Eu assisti don't look up e adorei - manginobrioches : RT @chiadegli: Non comprendere che don’t look up è ciò che di più lontano esiste dai film catastrofici in cui è la trama o al limite il sim… - i93tmin : DOMANI VEDO DON'T LOOK UP DEVE ESSERE BELLISSIMO -

