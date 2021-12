Calciomercato Napoli: Kumbulla in salita, pronte due alternative (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Napoli: si mette in salita l’affare Kumbulla, Giuntoli ha già pronte due alternative Il piano per arrivare a Marash Kumbulla è decisamente complesso: il club di De Laurentiis punta a un’operazione in stile-Anguissa, e dunque a un prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vogliono capitalizzare l’investimento fatto nell’estate 2020 e accetterebbero al massimo un prestito con obbligo di riscatto da 20 milioni di euro. Come riporta Il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli sta valutando con maggiore frequenza altre piste prospettate dagli intermediari e dagli agenti: il colombiano Devinson Sanchez del Tottenham e il francese Malang Sarr del Chelsea, ad esempio, mentre il gigante ungherese del Fenerbahçe, Attila Szalai, comporta le medesime ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021): si mette inl’affare, Giuntoli ha giàdueIl piano per arrivare a Marashè decisamente complesso: il club di De Laurentiis punta a un’operazione in stile-Anguissa, e dunque a un prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vogliono capitalizzare l’investimento fatto nell’estate 2020 e accetterebbero al massimo un prestito con obbligo di riscatto da 20 milioni di euro. Come riporta Il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli sta valutando con maggiore frequenza altre piste prospettate dagli intermediari e dagli agenti: il colombiano Devinson Sanchez del Tottenham e il francese Malang Sarr del Chelsea, ad esempio, mentre il gigante ungherese del Fenerbahçe, Attila Szalai, comporta le medesime ...

