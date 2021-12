Autovelox, dove finiscono i soldi delle multe? La beffa (Di martedì 28 dicembre 2021) dove finiscono i soldi delle multe degli Autovelox degli italiani? E’ questa la domanda che ad oggi non trova ancora una risposta. I dettagli Gli Autovelox rappresentano gli strumenti di controllo della velocità su strada più odiati dagli automobilisti. Soprattutto in questo periodo dell’anno le multe per superamento dei limiti sono in agguato, con gli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 dicembre 2021)deglidegli italiani? E’ questa la domanda che ad oggi non trova ancora una risposta. I dettagli Glirappresentano gli strumenti di controllo della velocità su strada più odiati dagli automobilisti. Soprattutto in questo periodo dell’anno leper superamento dei limiti sono in agguato, con gli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ilmilanesenews : Dove si trovano gli autovelox in Lombardia nella settimana da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio? L’aggiorname… - Sestopoterecom : Reggio Emilia, individuate nuove strade dove saranno installati autovelox - MG462gm : @petergomezblog @fattoquotidiano Per quello vedo autovelox in ogni dove!!! - UnioneSarda : #Sardegna - Nuovi autovelox sulle strade dell'Isola: ecco dove - ilmilanesenews : La Polizia di Stato ha aggiornato l’elenco delle strade della Lombardia sulle quali saranno presenti gli autovelox… -