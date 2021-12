Quando la tv iniziava (o finiva) con una sigla indimenticabile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quando iniziava

ilGiornale.it

nacque la tv italiana, nel '54, Vito Molinari, prefatore del libro, faceva già il suo lavoro di regista che poi lo avrebbe condotto a dirigere Un due tre, L'amico del giaguaro, La trottola. ...... ha fatto la terza dose Con l'arrivo delle prime 9.750 dosi e le prime 7.342 iniezioni,... vino ad arrivare al picco del 4 giugno 2021 ,sono state somministrate 633.626 dosi ...Ucciso troppo presto e con troppe cose che non tornano: secondo i fan di Game of Thrones, il suo primo protagonista Ned Stark non è mai morto ...Era il 26 novembre 1982, trentanove anni fa, e la rivista Time, nel classico numero che a fine anno proclama Person of the year, invece di optare per un personaggio politico o chi si ...