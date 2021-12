Migranti, oltre mille persone in attesa di un porto sicuro. In 30 alla deriva in acque maltesi: “Alert partito 30 ore fa, arrivato solo un aereo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non si fermano le stragi nel Mediterraneo, con 28 corpi senza vita ritrovati nei giorni scorsi su una spiaggia della Libia, vittime di uno dei troppi naufragi avvenuti nella rotta tra il Nord Africa e l’Europa. Ma in mare rimangono anche coloro che hanno trovato la salvezza grazie all’intervento delle navi delle ong impegnate nelle acque di fronte alle coste libiche e tunisine. Sono circa mille i naufraghi ancora a bordo delle imbarcazioni Geo Barents e Sea Watch 3, in attesa di un porto sicuro. Sulla prima, la nave di Medici senza frontiere che si trova già al largo di Catania, si trovano 558 sopravvissuti alle onde del Mediterraneo: “Li stiamo curando per ustioni da carburante, mal di mare, infezioni respiratorie e lesioni legate alla violenza – spiega Kira Smith, ostetrica a bordo – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non si fermano le stragi nel Mediterraneo, con 28 corpi senza vita ritrovati nei giorni scorsi su una spiaggia della Libia, vittime di uno dei troppi naufragi avvenuti nella rotta tra il Nord Africa e l’Europa. Ma in mare rimangono anche coloro che hanno trovato la salvezza grazie all’intervento delle navi delle ong impegnate nelledi fronte alle coste libiche e tunisine. Sono circai naufraghi ancora a bordo delle imbarcazioni Geo Barents e Sea Watch 3, indi un. Sulla prima, la nave di Medici senza frontiere che si trova già al largo di Catania, si trovano 558 sopravvissuti alle onde del Mediterraneo: “Li stiamo curando per ustioni da carburante, mal di mare, infezioni respiratorie e lesioni legateviolenza – spiega Kira Smith, ostetrica a bordo – ...

