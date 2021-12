Decalogo Fiorentina a Fifa, Uefa e Figc per arginare il potere dei procuratori (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non è una novità la richiesta da parte della Fiorentina di un calcio maggiormente sostenibile dove le società tornino a riacquisire un po' di potere (soprattutto nel rapporto con gli agenti), il tutto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non è una novità la richiesta da parte delladi un calcio maggiormente sostenibile dove le società tornino a riacquisire un po' di(soprattutto nel rapporto con gli agenti), il tutto ...

Fiorentina, 10 proposte per un calcio sostenibile: il sistema procuratori sotto attacco, Commisso fa sul serio Commenta per primo Vi proponiamo di seguito in forma integrale la nota diffusa dalla Fiorentina , che stila il suo decalogo chiedendo a gran voce nuove norme per arginare la degenerazione economica cui sta andando incontro il mondo del calcio: il club viola, scottato in estate dalla ...

