“Calcio sterile | non è accettabile!” | Juve | attacco durissimo dall’ex bomber

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Vieri analizza la prima parte della stagione e mette nel mirino la: solo critiche nei confronti del tecnico Allegri. Due vittorie consecutive e terzo posto distante appena 5 punti, con lo scontro diretto con il Napoli in programma il 6 gennaio. Lantus, dopo un avvio di campionato critico, ha concluso in maniera positiva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del ...Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del ...Il girone d'andata del campionato di Serie A è volto al termine e prima della fine dell'anno è come sempre periodo di bilanci. A fare il suo l'ex calciatore Bobo Vieri ...Per l'ex centravanti dell'Italia, i bianconeri sono la grande delusione della Serie A: Non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile.