Traffico Roma del 26-12-2021 ore 19:30 (Di domenica 26 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla fiera cittadina nessuna segnalazione sulla raccordo anulare né sulle principali vie consolari anche sulle autostrade non si evidenziano impedimenti particolari anche se c’è un po’ di Traffico di rientro di quanti hanno trascorso Fuori Porta questi giorni di festa spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo a diverse zone dell’interno al non terrore invito alla massima cautela nella guida in Prati per la presenza di olio sulla sede stradale si è resa necessaria la chiusura di Piazza Cavour 3 via Cicerone via Marianna Dionigi In quest’ultima direzione i capolinea degli autobus Sono momentaneamente spostati in via Crescenzio a Trastevere ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delTutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla fiera cittadina nessuna segnalazione sulla raccordo anulare né sulle principali vie consolari anche sulle autostrade non si evidenziano impedimenti particolari anche se c’è un po’ didi rientro di quanti hanno trascorso Fuori Porta questi giorni di festa spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo a diverse zone dell’interno al non terrore invito alla massima cautela nella guida in Prati per la presenza di olio sulla sede stradale si è resa necessaria la chiusura di Piazza Cavour 3 via Cicerone via Marianna Dionigi In quest’ultima direzione i capolinea degli autobus Sono momentaneamente spostati in via Crescenzio a Trastevere ...

