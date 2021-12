Tottenham-Crystal Palace 3-0, Conte: “Vincere in Premier mai facile. Covid? Sta colpendo un po’ tutti” (Di domenica 26 dicembre 2021) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Tottenham-Crystal Palace 3-0, sfida valida per la diciannovesima giornata della Premier League 2021/2022. Queste le dichiarazioni del tecnico degli Spurs: “Tre punti importanti, Vincere in Premier League non è mai facile. Ne avevamo bisogno per la classifica e per dare continuità a quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato un po’ lenti, poi abbiamo creato tante chance per fare gol. La cosa positiva è che siamo rimasti sempre in partita. Siamo stati bravi a creare senza rischiare. Obiettivo zona Champions? Dobbiamo continuare a lavorare, davanti abbiamo squadre forti con rose importanti. Per migliorare la rosa devono migliorare singolarmente i giocatori, ci vorrà tempo e pazienza. Ho un ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Antonioha parlato in conferenza stampa al termine di3-0, sfida valida per la diciannovesima giornata dellaLeague 2021/2022. Queste le dichiarazioni del tecnico degli Spurs: “Tre punti importanti,inLeague non è mai. Ne avevamo bisogno per la classifica e per dare continuità a quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato un po’ lenti, poi abbiamo creato tante chance per fare gol. La cosa positiva è che siamo rimasti sempre in partita. Siamo stati bravi a creare senza rischiare. Obiettivo zona Champions? Dobbiamo continuare a lavorare, davanti abbiamo squadre forti con rose importanti. Per migliorare la rosa devono migliorare singolarmente i giocatori, ci vorrà tempo e pazienza. Ho un ...

