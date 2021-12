Muore a Marsala per Covid Maurizio Bellitteri, un noto ristoratore: era un no vax (Di domenica 26 dicembre 2021) Ancora un decesso causato dal Covid-19. Un altro no vax. Si tratta di un noto ristoratore di Marsala, Maurizio Bellitteri. Aveva solo sessant’anni. Il ristoratore siciliano Maurizio Bellitteri si era ammalato di Covid-19 circa un mese fa. Era un no vax e rifiutava anche le cure mediche. Secondo l’Ansa, nonostante fosse in gravi condizioni, Bellerini si è opposto fino all’ultimo alle cure dei medici. Gli operatori hanno dovuto faticare per convincerlo ad accettare il casco. È morto nella notte di Natale. La morte di Maurizio Bellitteri Maurizio Bellitteri, ristoratore siciliano morto per Covid (Ansa)Il ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 dicembre 2021) Ancora un decesso causato dal-19. Un altro no vax. Si tratta di undi. Aveva solo sessant’anni. Ilsicilianosi era ammalato di-19 circa un mese fa. Era un no vax e rifiutava anche le cure mediche. Secondo l’Ansa, nonostante fosse in gravi condizioni, Bellerini si è opposto fino all’ultimo alle cure dei medici. Gli operatori hanno dovuto faticare per convincerlo ad accettare il casco. È morto nella notte di Natale. La morte disiciliano morto per(Ansa)Il ...

