Calciomercato Juventus | Alex Sandro piace in Premier League L’idea dei bianconeri

(Di domenica 26 dicembre 2021)in uscita? Inci pensano, laha un’idea per il futuro del terzino brasiliano La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile futuro di. Il laterale brasiliano è legato allada un contratto fino al 2023, ma da tempo le sue prestazioni sono al di sotto delle aspettative. Il terzino della formazione bianconera non è più un intoccabile di Massimiliano Allegri e potrebbe lasciare Torino. Una delle possibili destinazioni è la, lì dove gli estimatori non mancano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ?? - cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - edicolasportiva : VXL, un blogger avverte la Juventus: 'La Champions è in bilico ma il Napoli crollerà!' - CalcioNews24 : Calciomercato #Juventus: #AlexSandro piace in Premier League. L’idea dei bianconeri - infoitsport : Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: arriva gratis -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

E a proposito di Tottenham, il dirigente degli Spurs Fabio Paratici si è fatto avanti con la, suo ex club, per avere Kulusevski e McKennie, e l'affare può andare in porto se da Londra ...I diversi esempi mostrano come gran parte del problema sia causato dagli spostamenti; nel 2016 la FC, valutando l'impatto complessivo di una partita di calcio, ha rilevato come la mobilità ...La provocazione dell'opinionista di fede bianconera: 'I cattivi pensieri aumentano ripensando a quanto avvenne l'anno scorso'.Secondo Tuttojuve sarebbe lui il nome a sorpresa che potrebbe tirare fuori Cherubini tra qualche settimana Sono tanti nomi che circolano ma poi, per un motivo o per l’altro, gli affari tendono spesso ...