Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Bormio. Ben sei trionfi tra discesa e superG (Di sabato 25 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino approda a Bormio con due superG ed una libera in programma sulla mitica Stelvio. L’Italia capitanata da Dominik Paris cerca il primo podio della stagione nelle discipline veloci e il feeling dell’azzurro con il pendio accende le speranze di un grande risultato. Il 29 dicembre compirà nove anni esatti la vittoria numero uno di Paris in Coppa del Mondo, acquisita proprio a Bormio al termine di una discesa rocambolesca. “Dommen” condivise il gradino più alto assieme all’austriaco Hannes Reichelt per via del tempo ex-aequo, terzo fu il pluricampione olimpico Aksel Lund Svindal staccato di un centesimo, quarto a due soli centesimi arrivò Klaus Kroell. Considerando la durata della gara, di pochissimo inferiore ai due minuti, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sciapproda acon dueed una libera in programma sulla mitica Stelvio. L’Italia capitanata dacerca il primo podio della stagione nelle discipline veloci e il feeling dell’azzurro con il pendio accende le speranze di un grande risultato. Il 29 dicembre compirà nove anni esatti la vittoria numero uno diin Coppa del Mondo, acquisita proprio aal termine di unarocambolesca. “Dommen” condivise il gradino più alto assieme all’austriaco Hannes Reichelt per via del tempo ex-aequo, terzo fu il pluricampione olimpico Aksel Lund Svindal staccato di un centesimo, quarto a due soli centesimi arrivò Klaus Kroell. Considerando la durata della gara, di pochissimo inferiore ai due minuti, ...

