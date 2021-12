Recensione Proscenic T31 | forno e friggitrice ad aria 2 in 1

Leggi su tuttotek

(Di sabato 25 dicembre 2021) In questaandremo a conoscere iladT31 di. Come si sarà comportato nelle nostre mani? Da tempo ormai il mercato dei grandi e piccoli elettrodomestici ha iniziato a mutare. La vita da single di molte persone e le case sempre più piccole hanno portato all’acquisto sempre più ampio di “grandi elettrodomestici miniaturizzati“. Un esempio pratico sono i vari piccoli forni che si possono trovare in ogni negozio e che spesso “decorano” i nostri ripiani in cucina. Ammettiamolo, accendere undi grandi dimensioni solamente per cucinare una cotoletta non è proprio il massimo. In questo senso si è spinto anche il mercato delle friggitrici che, dopo le care e vecchie friggitrici a olio è passato a quelle ad. In questo ...