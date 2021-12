Milano, esplosione in un palazzo di uffici (Di sabato 25 dicembre 2021) IN ZONA MACIACHINI 25 dicembre 2021 11:38 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery -... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021) IN ZONA MACIACHINI 25 dicembre 2021 11:38 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery -...

Advertising

repubblica : Milano, esplosione il giorno di Natale in edificio di Immobiliare Generali, ferita presunta esecutrice - MediasetTgcom24 : Milano, esplosione in un palazzo di uffici: grave la presunta attentatrice #milano - Piergiulio58 : Milano, esplosione in via Crespi in un palazzo Generali: presa una donna, è grave- - periodicodaily : Esplosione nella notte in un Palazzo di Uffici a Milano Periodico Daily #milano - infoitinterno : Esplosione in edificio uffici a Milano, in codice rosso presunta esecutrice -