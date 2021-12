Chiara Ferragni e Fedez interrompono le vacanze | Vitto non sta bene

(Di sabato 25 dicembre 2021) Piccola disavventura per i Ferragnez che sono stati costretti ad interrompere le loro segretenatalizie per un malore della piccolaria. Lo annuncia propriodal suo ...

Piccola disavventura per i Ferragnez che sono stati costretti ad interrompere le loro segrete vacanze natalizie per un malore della piccola Vittoria. Lo annuncia propriodal suo profilo Instagram: 'Preferiamo tornare a Milano, vicino agli ospedali'. Mesi va la secondogenita dellae di Fedez aveva tenuto i fan, ma soprattutto i genitori, per un ...e Fedez: "Vittoria sta male"/ "Nostra figlia ha la febbre, tampone?" Qualcosa però miracolosamente e all'insaputa di tutti, anche del papa, si era diffuso nell'aria. Un'altra lettera, ...Anche Leo ha avuto la febbre e la celebre coppia preferisce il ritorno a Milano: "Meglio avere qualche ospedale vicino" ...«Vittoria sta di nuovo male, ce ne torniamo a Milano». Chiara Ferragni e Fedez tagliano la vacanza in montagna e rientrano a casa. Lo spavento dello scorso ottobre, quando ...