Cagliari | serve rifondare la rosa | urgono 4-5 acquisti di spessore

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 dicembre 2021) Ilha estremo bisogno di attingere dal mercato di gennaio per tentare l’insperato assalto alla salvezza in Serie A Ilha estremo bisogno di attingere dal mercato invernale che tra qualche giorno aprirà le sue porte: come ripetuto sia dal mister Mazzarri che dal Direttore Sprotivo Capozucca e dal Presidente Giulini, società e allenatore sono in linea su come operare in questa sessione di trasferimenti. Sicuramente andrà puntellata la difesa dopo gli ormai certi addii di Godin e Caceres messi fuoridalla società, i nomi più forti sono quelli di Izzo, Lovato e Goldaniga che piacciono al tecnico toscano. Sugli esterni attenzione a Calafiori che, in caso di partenza di Dalbert o Lykogiannis può rappresentare il profilo ideale per la fascia sinistra. In mezzo al campo andrà valutata la situazione di Nandez e Strootman, ...