Inzaghi | “Contatti con Zhang costanti Scudetto? Mancano tante partite I ragazzi danno sempre il massimo”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Simonealla Gazzetta dello Sport Lunga intervista di Simonealla Gazzetta dello Sport. L’allenatore dell’Inter ha toccato diversi argomenti a partire dalla rimonta in campionato al sorteggio di Champions League contro il Liverpool, senza dimenticare l’ormai imminente calciomercato di gennaio e il calendario pieno di impegni. Ecco le sue parole. “Eh, ora leggoqui,lì. Ma il titolo d’inverno non va in bacheca. Stiamo andando bene, siamo soddisfatti, però è solo un punto di partenza”. SimoneUndici punti guadagnati sul Milan e 14 sul Napoli, in sette. Ci racconta come avete fatto?Guardate, io ero sereno anche a ottobre, anche quando dalla vetta eravamo distanti. Incontravo i tifosi in giro per Milano, mi dicevano che la squadra ...