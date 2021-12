Il Capodanno in musica di Canale 5 si farà ma non in piazza: la decisione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo l’approvazione del nuovo decreto festività, cambiano i piani in vista del Capodanno. E cambia anche l’organizzazione dei concerti in piazza. Tra questi anche il Capodanno in musica di Canale 5 che era stato organizzato in piazza a Bari. Il sindaco De Caro, da sempre in prima linea in queste situazioni, ha scelto di andare con i piedi di piombo e per questo ha deciso che il Capodanno in musica si farà ma si sposterà in teatro, era la sola soluzione possibile. Federica Panicucci e i suoi ospiti quindi, regaleranno tanta musica e spettacolo al pubblico di Canale 5 ma lo faranno dal palco di un teatro, questo significa che ci sarà una notevole riduzione di pubblico, in ottemperanza a quanto richiesto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo l’approvazione del nuovo decreto festività, cambiano i piani in vista del. E cambia anche l’organizzazione dei concerti in. Tra questi anche ilindi5 che era stato organizzato ina Bari. Il sindaco De Caro, da sempre in prima linea in queste situazioni, ha scelto di andare con i piedi di piombo e per questo ha deciso che ilinsima si sposterà in teatro, era la sola soluzione possibile. Federica Panicucci e i suoi ospiti quindi, regaleranno tantae spettacolo al pubblico di5 ma lo faranno dal palco di un teatro, questo significa che ci sarà una notevole riduzione di pubblico, in ottemperanza a quanto richiesto ...

