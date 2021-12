Guardiola “salva” il calcio dal Covid? Una proposta clamorosa

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ha tuonato contro il mondo del; dichiarazioni pesanti, quelle del tecnico spagnolo, destinate a far discutere. In Premier League stiamo assistendo ad una lotta, per il titolo, decisamente avvincente; comanda il Manchester City che ha trovato la strada giusta per dominare il campionato; subito sotto i Citizens troviamo il Liverpool, fermati nell’ultimo turno dal Tottenham ma pronti a dare battaglia fino all’ultima giornata. Al terzo posto troviamo il Chelsea che ha perso terreno nelle ultime settimane a causa dei numerosi problemi avuti per via del. La Premier League, a differenza degli altri campionati, non va in vacanza; il periodo di natale significa solo una cosa: boxing day, Una tradizione che, quest’anno, rischia di essere minata dalla pandemia; la variante Omicron e una ondata, la quarta, sta provocando ...