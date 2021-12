Di Marzio: “Se Insigne va via consiglio un giocatore” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli parla del futuro di Lorenzo Insigne, il capitano può lasciare la Campania anche a gennaio. Al momento questa ultima ipotesi è improbabile, ma non impossibile. Anche Raffaele Auriemma ha parlato di un addio anticipato di Insigne, nel caso dovesse accadere Di Marzio ha individuato il sostituto: “Eventualmente Insigne non dovesse rinnovare, secondo me c’è un giocatore nel West Bromwich che potrebbe sostituirlo“. Di Marzio non fa il nome, ma guardando alla rosa del West Brom che milita in Championship inglese, si può vedere che nel ruolo di esterno di sinistra dietro l’attaccante gioca Karlan Grant che in questa stagione ha messo a segno già 9 reti. Su Napoli-Spezia, Di Marzio dice: “Il Napoli si è fatto la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gianni Diex allenatore del Napoli parla del futuro di Lorenzo, il capitano può lasciare la Campania anche a gennaio. Al momento questa ultima ipotesi è improbabile, ma non impossibile. Anche Raffaele Auriemma ha parlato di un addio anticipato di, nel caso dovesse accadere Diha individuato il sostituto: “Eventualmentenon dovesse rinnovare, secondo me c’è unnel West Bromwich che potrebbe sostituirlo“. Dinon fa il nome, ma guardando alla rosa del West Brom che milita in Championship inglese, si può vedere che nel ruolo di esterno di sinistra dietro l’attaccante gioca Karlan Grant che in questa stagione ha messo a segno già 9 reti. Su Napoli-Spezia, Didice: “Il Napoli si è fatto la ...

