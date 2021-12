Come funziona l’intelligenza artificiale di Meta per scovare le fake news (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il gruppo di Zuckerberg annuncia una tecnologia innovativa per individuare con maggiore efficacia i contenuti potenzialmente pericolosi: si chiama Few Shots Learning ed è una IA pensata per capire Come ragionano gli umani Leggi su repubblica (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il gruppo di Zuckerberg annuncia una tecnologia innovativa per individuare con maggiore efficacia i contenuti potenzialmente pericolosi: si chiama Few Shots Learning ed è una IA pensata per capireragionano gli umani

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona In TV i buoni sentimenti non hanno vita facile Esiste un genere di serie televisive che non sempre funziona o riceve i riscontri di pubblico che meriterebbe, ci riferiamo a quelli noti nel gergo come i ' feel - good show ', costruite sui buoni sentimenti, la cui essenza è puntare su una certa ...

Boom delle app che ci pagano per camminare: ecco come funzionano Movecoin dà invece 10 centesimi virtuali per ogni km percorso a piedi o in bici (a proposito: Bonus bicicletta, cos'è e come funziona l'incentivo per la mobilità alternativa ). La cifra accumulata ...

Cos'è la Naspi, indennità mensile di disoccupazione: come funziona Agenda Digitale Tutorial TV: motion interpolation, cos'è e a cosa serve e come evitare l'effetto telenovela Alcuni ne definiscono il risultato finale come "effetto telenovela", ma la motion interpolation nasce per sfruttare al massimo le capacità del pannello del televisore e per migliorare la risoluzione p ...

VerificaC19: ecco l'app per leggere i Green pass ed evitare falsi. Come funziona - GUIDA Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass 'raffo ...

