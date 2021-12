Sibillini exit | Comunanza lascia l' Unione dei Comuni Il sindaco | ' Restare qui è inutile'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sibillini exit

corriereadriatico.it

Quindiirrimediabile. Tra le motivazioni addotte da sempre da Cesaroni: 'È un ente che, così ... L'Unione dei, così come gestita, è un ente inutile, non serve'. La trazione Con questa ...Quindiirrimediabile. Tra le motivazioni addotte da sempre da Cesaroni: 'È un ente che, così ... L'Unione dei, così come gestita, è un ente inutile, non serve'. La trazione Con questa ...COMUNANZA - Dal prossimo primo gennaio sarà effettiva l’uscita di Comunanza dall’Unione Montana dei Sibillini. Un evento storico destinato a cambiare assetti ed ...