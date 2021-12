Depistaggi Cucchi, il pm chiede 34 anni di carcere complessivi per i carabinieri (Di venerdì 24 dicembre 2021) La richiesta del pm Giovanni Musarò, avanzata ieri a conclusione della sua requisitoria del processo Cucchi ter, cominciata lo scorso 17 dicembre, è pesante: 7 anni di reclusione per il generale dell’Arma Alessandro Casarsa, 5 anni e mezzo per il colonnello Francesco Cavallo, 5 anni per il maggiore Luciano Soligo e per il carabiniere Luca De Cianni, 4 anni per il capitano Tiziano Testarmata, 3 anni e 3 mesi per il militare Francesco Di Sano, 3 anni di carcere per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 dicembre 2021) La richiesta del pm GiovMusarò, avanzata ieri a conclusione della sua requisitoria del processoter, cominciata lo scorso 17 dicembre, è pesante: 7di reclusione per il generale dell’Arma Alessandro Casarsa, 5e mezzo per il colonnello Francesco Cavallo, 5per il maggiore Luciano Soligo e per il carabiniere Luca De Ci, 4per il capitano Tiziano Testarmata, 3e 3 mesi per il militare Francesco Di Sano, 3diper … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

