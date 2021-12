Covid: sequenziamento costante per monitoraggi Omicron in FVG (Di giovedì 23 dicembre 2021) “L’importante attività di sequenziamento del genoma del virus attuata dal nostro Servizio sanitario è fondamentale per valutare la diffusione della variante Omicron del Covid-19 e individuare, oltre alle persone contagiate, anche quelle con cui queste ultime sono entrate in contatto. Un’attività che si svolge senza soluzione di continuità ad ogni ora del giorno e della notte e che consente di analizzare migliaia di tamponi al giorno e sequenziando tutti quelli risultati positivi. In merito a quest’ultima mutazione, della quale per il momento ci sono stati solo 2 casi confermati in Friuli Venezia Giulia, si sa ancora poco per cui dobbiamo tenere sotto controllo le catene di trasmissione per valutare l’evoluzione dell’epidemia”.Lo ha dichiarato questa mattina il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 dicembre 2021) “L’importante attività didel genoma del virus attuata dal nostro Servizio sanitario è fondamentale per valutare la diffusione della variantedel-19 e individuare, oltre alle persone contagiate, anche quelle con cui queste ultime sono entrate in contatto. Un’attività che si svolge senza soluzione di continuità ad ogni ora del giorno e della notte e che consente di analizzare migliaia di tamponi al giorno e sequenziando tutti quelli risultati positivi. In merito a quest’ultima mutazione, della quale per il momento ci sono stati solo 2 casi confermati in Friuli Venezia Giulia, si sa ancora poco per cui dobbiamo tenere sotto controllo le catene di trasmissione per valutare l’evoluzione dell’epidemia”.Lo ha dichiarato questa mattina il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo ...

