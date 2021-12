Auguri di Natale: dillo con una frase (Di giovedì 23 dicembre 2021) Siete pronti per gli Auguri di Natale? Le feste natalizie sono un periodo davvero frenetico perché bisogna pensare a tantissime cose, rispetto ai normali giorni di routine. Oltre al lavoro e ai vari impegni della vita quotidiana, ci ritroviamo ad organizzare gli addobbi, le cene, i pranzi, le partite a tombola e la complicatissima corsa ai regali. Perché caricarci pure il peso di trovare le perfette parole per scrivere gli Auguri di Natale ad amici, parenti, colleghi o conoscenti vari, se su internet ce ne sono una infinità? Spesso infatti può risultare veramente difficile trovare quei dieci minuti per scrivere delle belle parole o addirittura trovare il tempo per inviare gli Auguri… Forse si ha persino paura di sbagliare, di non scrivere la cosa giusta! Soprattutto se il destinatario è una persona che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021) Siete pronti per glidi? Le feste natalizie sono un periodo davvero frenetico perché bisogna pensare a tantissime cose, rispetto ai normali giorni di routine. Oltre al lavoro e ai vari impegni della vita quotidiana, ci ritroviamo ad organizzare gli addobbi, le cene, i pranzi, le partite a tombola e la complicatissima corsa ai regali. Perché caricarci pure il peso di trovare le perfette parole per scrivere glidiad amici, parenti, colleghi o conoscenti vari, se su internet ce ne sono una infinità? Spesso infatti può risultare veramente difficile trovare quei dieci minuti per scrivere delle belle parole o addirittura trovare il tempo per inviare gli… Forse si ha persino paura di sbagliare, di non scrivere la cosa giusta! Soprattutto se il destinatario è una persona che ...

Advertising

enpaonlus : Rifugiato tunisino porta il suo gatto in Italia: le autorità reagiscono positivamente. - marattin : Ci vediamo oggi alle 17.15 a Sky Economia per farci gli auguri di Buon Natale e fare un po’ il punto sulla situazio… - isabellarauti : I migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ???? #natale #natale2021 #annonuovo - Stella82178745 : @comein1specchio Auguri di un Santo Natale mio giovane amico ?? - jalen_zaza : @AntonelloZedda grazie Antonello, per gli auguri e per la bella trasmissione con i prof. Davide e Ismaele. Santo Natale di Gesù. -