Antitrust, multa da 10,9 mln per Mediaworld, Unieuro e Leroy Merlin (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di Unieuro S.p.A. e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia S.r.l. e di Mediamarket S.p.A. (Mediaworld) sanzionandole in totale per 10,9 milioni di euro: Unieuro per 4 milioni, Mediamarket per 3,6 milioni, Leroy Merlin per 3 milioni e Monclick per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti diS.p.A. e della controllata Monclick, diItalia S.r.l. e di Mediamarket S.p.A. () sanzionandole in totale per 10,9 milioni di euro:per 4 milioni, Mediamarket per 3,6 milioni,per 3 milioni e Monclick per L'articolo

Advertising

TgLa7 : ++ Antitrust multa #Unieuro, #Mediaworld, #LeroyMerlin, #Monclick ++ Sanzioni da 11 milioni per pratiche commerciali scorrette - sportli26181512 : #Governance #Notizie Antitrust, multa da 10,9 mln per Mediaworld, Unieuro e Leroy Merlin: L’Autorità Garante della… - CalcioFinanza : Antitrust, multa complessiva da 10,9 milioni di euro per Mediaworld, Unieuro e Leroy Merlin - andrewsword2 : RT @MilanoFinanza: L’Antitrust multa Unieuro, Leroy Merlin e Mediaworld - StefaniaFalone : RT @Open_gol: Secondo l’Agcm le tre società hanno diffuso informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti ven… -