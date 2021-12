Tutta Colpa di Freud 2 ci sarà? Le parole di Claudio Bisio non lasciano spazio a dubbi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutta Colpa di Freud 2 ci sarà oppure no? Al momento non abbiamo notizie certe circa un’eventuale seconda stagione della serie ma sembra proprio che nei piani dei produttori ci sia già l’idea per nuovi episodi che possano narrare le vicende dei Taramelli anche in futuro. Siamo sicuri che il finale della prima stagione in onda oggi, 22 dicembre, su Canale5 lascerà aperto il finale e naturalmente il pubblico dovrà fare la sua parte premiando, o meno, Claudio Bisio e i suoi. Come andrà a finire? A dare una risposta sulla possibilità che Tutta Colpa di Freud 2 ci sia o meno è proprio l’attore protagonista che intervistato da Il Resto del Carlino, ha spiegato: “Quando Paolo Genovese mi ha detto che si stava preparando la serie ho detto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di2 cioppure no? Al momento non abbiamo notizie certe circa un’eventuale seconda stagione della serie ma sembra proprio che nei piani dei produttori ci sia già l’idea per nuovi episodi che possano narrare le vicende dei Taramelli anche in futuro. Siamo sicuri che il finale della prima stagione in onda oggi, 22 dicembre, su Canale5 lascerà aperto il finale e naturalmente il pubblico dovrà fare la sua parte premiando, o meno,e i suoi. Come andrà a finire? A dare una risposta sulla possibilità chedi2 ci sia o meno è proprio l’attore protagonista che intervistato da Il Resto del Carlino, ha spiegato: “Quando Paolo Genovese mi ha detto che si stava preparando la serie ho detto ...

